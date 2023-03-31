31 Марта 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Francisco Seco/AP/TASS

Ричард Дьюэлл покидает пост генконсула Великобритании в Екатеринбурге

Ричард Дьюэлл объявил о своем уходе с должности генерального консула Великобритании в Екатеринбурге. Свое видеообращение он выложил в социальных сетях.

Дьюэлл поблагодарил жителей Екатеринбурга за гостеприимство, которое на протяжение четырех лет с семьей ощущал. "Мы чувствовали себя как дома. Меня впечатляет, насколько прочные связи между Великобританией и людьми в этом регионе", - добавил уже бывший генконсул.

По его словам, он переходит "на следующую должность", однако какую именно - не уточнил. Дьюэлл также добавил, что в новый генконсул Великобритании уже скоро приедет в уральскую столицу.

Теги: Ричард Дьюэлл, генконсул, Великобритания, Екатеринбург



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