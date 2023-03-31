Детский сад в Балтым-парке Верхней Пышмы построят уже к декабрю

В Балтым-парке Верхней Пышмы уже к декабрю появится новый детский сад на 270 мест. О ходе строительства в своем Telegram-канале написал депутат заксобрания Свердловской области Алексей Свалов.

По его словам, рядом с трехэтажным зданием появится много детских площадок. Реализацией проекта занимается СК "Интег", который решил отстроить детсад в рекордные сроки.

"Перед подрядчиком стоит непростая задача: на площадку СК "Интег" зашли в январе, а уже в декабре в садик должны прийти первые группы. Обещают, что уже в июне приступят к отделочным работам. Рекордные сроки, конечно. Ставлю реализации народной программы "Единой России" в Верхней Пышме "отлично", - написал Свалов.

На данный момент строители уже полностью залили фундамент, а сейчас заканчивают бетонировать стены подвала и одновременно работают над гидроизоляцией фундамента. Депутат подчеркнул, что СК "Интег" уже отлично себя зарекомендовала на других проектах. В их числе школа №25 в Верхней Пышме, и строящаяся школа №24 в Кедровом.