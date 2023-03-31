31 Марта 2023
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Фото: Накануне.RU

В Тыве старшеклассники многократно насиловали школьника в туалете

В Тыве совершено групповое изнасилование 10-летнего мальчика тремя подростками из села О-Шынаа. Информацией из местных телеграм-каналов заинтересовался председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Следственными органами региона было возбуждено уголовное дело, но на местном уровне история замалчивается, а следствие тормозилось будто бы из-за влиятельных родителей молодых преступников.

Хинштейн сообщил, что эта история имеет страшные подробности. Изнасилование было многократным и совершалось еще в январе в школьном туалете. И с матери пострадавшего ребенка взяли подписку о неразглашении, чтобы не допустить огласки.

"Московский комсомолец" пишет о жутких страданиях мальчика и ужасных последствиях для его психики.

"Считаю, что уголовное дело нужно изымать из производства Тывинского СК; или, как минимум, брать расследование под жесткий контроль центрального аппарата СКР и Генпрокуратуры. Отдельные вопросы к руководству СК и прокуратуры республики: почему 2 месяца они не видели очевидного беспредела? Депутатские запросы мной уже подготовлены", - написал Хинштейн, который возмущен также тем, что ребенку не оказывают должную медицинскую помощь.

Теги: изнасилование, школа



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