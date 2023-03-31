Лавров сегодня на совещании СБ РФ доложит о новой концепции внешней политики

Владимир Путин сегодня после 14 часов мск проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности России. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, о новой концепции внешней политики доложит министр иностранных дел Сергей Лавров.

Заседание Совбеза пройдет на фоне призывов Александра Лукашенко немедленно начать переговоры между РФ и Украиной без предварительных условий, а также после заявления венгерских властей, что ЕС обсуждает возможность отправки на Украину миротворческого контингента.