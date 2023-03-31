31 Марта 2023
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Политика В России
Фото: Накануне.ru

Путин и Лукашенко могут обсудить предложение о перемирии на Украине, - Песков

В Кремле прокомментировали предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко объявить перемирие на Украине.

"Безусловно, мы слышали заявление Александра Григорьевича", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Путин и Александр Лукашенко могут обсудить инициативы Минска, касающиеся урегулирования ситуации на Украине, в ходе Высшего госсовета Союзного Государства. Заседание состоится на следующей неделе.

"Наверняка будут и эту тему обсуждать", - цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Россию и Украину начать немедленные переговоры без предварительных условий, поскольку "на горизонте замаячила третья мировая война с ядерными пожарами".

При этом он считает, что "бойня не остановится, пока заокеанский хозяин не даст отмашку", но не сказал, стоит ли пригласить к переговорам США. Тем не менее, Лукашенко предложил объявить перемирие и приостановить переброску сил и техники.

Теги: путин, лукашенко, песков, перемирие, украина



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