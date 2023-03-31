В Челябинске ищут подрядчика для содержания метро за 162 млн рублей

В Челябинске объявили аукцион на обслуживание стройплощадок метро. Начальная цена контракта — 161,9 млн рублей. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок, передает корреспондент Накануне.RU.

Подрядчик должен будет обслуживать шесть стройплощадок, в том числе станцию "Комсомольская площадь", и две шахты. Победитель аукциона должен будет заниматься обслуживающими процессами по оборудованию, электроустановкам, освещению горных выработок, откаточным путям, откачке воды и др. К работам необходимо приступить с 1 мая. Срок окончания работ – 31 декабря 2023 года.

Заявки от подрядчиков будут принимать до 7 апреля, итоги подведут 10 апреля.

Напомним, в конце августа "Челябинский метротрамвай" и компания "Моспроект-3" подписали договор на разработку проектной документации и строительство линии метротрамвая. Речь идет о строительстве линии "Север-Юг", которая соединит Северо-запад и ЧМЗ с железнодорожным вокзалом. Протяженность линии 9,45 км, из которых 7,124 км подземного пути, и два подземных остановочных комплекса. Завершить строительные работы подрядчик должен до конца декабря 2025 года. Работы компания выполнит за 49 млрд рублей.