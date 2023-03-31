Администрация Путина ответила жителям Пышмы, протестующим против расширения трассы "Екатеринбург – Тюмень"

В приемной главы государства Владимира Путина ответили жителям рабочего поселка Пышма, выступающим против расширения трассы "Екатеринбург – Тюмень". Об этом Накануне.RU рассказал активист Владимир Еланцев.

10 марта жители поселка записали видеообращения к президенту, объяснив, что трасса Р351 уже проходит через Пышму. Сейчас в ней две полосы, а машинопоток в сутки составляет около 6 тыс. машин. Однако после расширения дороги до четырех полос, по трассе ежедневно будет проноситься по 14 тыс. машин, при том, что всего в 10 м от дороги находятся жилые дома. Более того, почти вся социальная инфраструктура, как детский сад, школа, медицинские и культурные учреждения, находятся на одной стороне поселка и уже разделены существующей двухполосной трассой. Что будет после ее расширения - посельчане даже не хотят представлять.

Еще 10 лет назад дорога по проекту действительно шла в обход, однако, по словам представителей "Уралуправтодор", проект давно устарел и другого выхода, кроме как пустить дорогу через населенный пункт, нет. Трасса "Екатеринбург – Тюмень" является частью европейского транспортного маршрута E 22 (Холихед, Великобритания — Ишим). Работы по расширению трассы планируют начать уже в этом году, а закончить не позднее 2025 года.

Местные жители не против строительства самой трассы, но хотят, чтобы проект пересмотрели и все-таки пустили дорогу в обход поселка. Так было сделано с городами Камышлов, Талица, Тугулым, Белоярский и Богданович, однако Пышму в список решили не включать. Свердловчане уже собрали и направили в приемную губернатора Евгения Куйвашева и в "Уралуправтодор" около 500 подписей, после чего решили обратиться и к президенту.

В приемной главы государства обращение было зарегистрировано 20 марта. Еланцев пересказал редакции содержание ответа.

"Ваше обращение поступило. Для рассмотрения данного заявления по вновь открывшимся обстоятельствам будет проверена проверка, сделаны запросы всех документов и материалов и после рассмотрения вам будет дан полноценный ответ", - процитировал ответ активист.

1 апреля в поселковом Центре культы и досуга планируется встреча по данному вопросу с зампредседателя свердловского заксобрания Александром Ивачевым и депутатом заксобрания Олегом Гордеевым. На встречу приглашают жителей поселка и всех неравнодушных. Там также должны присутствовать представители "Уралуправтодор".