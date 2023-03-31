Хозяина бойцовской собаки, погрызшей лицо двухлетнему ребенку в Тюмени, будут судить

В Тюменской области перед судом предстанет владелец американского стаффордширского терьера, напавшего в лифте на двухлетнего мальчика, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

Расследование уголовного дела по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности" завершено. Дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Инцидент произошел 18 января 2023 года. Собака кинулась на ребенка в лифте тюменского дома по ул. Верхнетарманская. У ребенка были рваные раны лица, ему потребовалась медицинская помощь и оперативное вмешательство. Врачи квалифицируют причиненный вред здоровью как тяжкий.