В Подмосковье учительница обозвала ученицу "чучелом огородным" и потаскала за волосы

В Московской области учительница русского языка и литературы обозвала школьницу 6 класса "чучелом огородным" и применила к ней физическую силу. Поводом стала прическа, сообщила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

Инцидент произошел в школе № 2 в городе Яхроме в Дмитровском городском округе. Классный руководитель дергала за волосы и била по голове школьницу, пишет депутат. Она опасается, что у той могут возникнуть проблемы с психикой. Она убеждена, что любое применение физической силы по отношению к детям категорически недопустимо. Ее комитет обратился к губернатору Московской области Андрею Воробьеву с просьбой провести во всех школах региона педсоветы с обсуждением данной ситуации для недопущения повторения подобных инцидентов.

На видео, которое сняли одноклассники и выложили в сеть, видно, что учительница возмутилась "лохматой" прической, стукнула легонько кулаком в лоб, но после схватила девочку за косичку, наклонила ее и шлепнула так, что та аж вскрикнула. При этом никакой "лохматости" школьницы не заметно.

Мама школьницы обратилась с заявлением в полицию, а глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный поручил провести служебное расследование, заверив, что будут приняты самые жесткие меры.

В комментариях в основном все осуждают действия учительницы. Кое-кто отмечает, что у нее самой прическа не лучше, чем у ученицы.

В то же время многие эксперты считают, что именно учитель является самым униженным существом в системе образования, которого можно запросто оскорбить без всяких последствий, так как "дети всегда правы".