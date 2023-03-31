ВСУ подвергли пыткам около половины российских военнопленных, - ООН

Около половины задержанных на Украине российских военнопленных сообщили, что подвергались пыткам и жестокому обращению, заявил глава Управления верховного комиссара (УВКПЧ) ООН Фолькер Тюрк.

По его словам, большинство из этих актов пыток имело место вскоре после поимки.

"Мы не наблюдали систематической практики жестокого обращения в местах постоянного содержания под стражей", - цитирует РИА Новости представителя ООН.

В организации отметили, что Украина не возбуждала уголовных дел в отношении своих солдат, расстрелявших российских военнопленных, хотя несколько казней задокументированы.

В феврале представители мониторинговой миссии ООН на Украине посетили российских военнопленных в местах содержания под стражей и задокументировали их сообщения о нарушениях прав человека.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила 14 января, что получила от родственников двух пленных российских военнослужащих кадры с издевательствами и требованием выкупа. Она призвала уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека, Комитет ООН против пыток, Европейский Комитет по предупреждению пыток, Верховного комиссара ООН по правам человека и Международный комитет Красного Креста незамедлительно потребовать от украинской стороны соблюдения Женевской конвенции 1949 года, запрещающей применять пытки, насилие и действия, унижающие достоинство человека.