Путин освободил от обязанностей послов РФ в Латвии и Эстонии

Президент РФ Владимир Путин освободил от обязанностей послов России в Латвии и Эстонии Михаила Ванина и Владимира Липаева. Соответствующие указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

В январе Латвия и Эстония заявили, что понизят уровень дипломатических отношений с Россией.

В качестве ответной меры российская сторона приняла решение о понижении уровня диппредставителей до временного поверенного в делах. Послу Эстонии было предписано покинуть Москву 7 февраля, послу Латвии – 10 февраля.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что изменить уровень дипотношений с Латвией и Эстонией надо было давно, потому что "мертвое не может умереть дважды".