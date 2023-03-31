31 Марта 2023
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Политика В России
Фото: kremlin.ru

Путин освободил от обязанностей послов РФ в Латвии и Эстонии

Президент РФ Владимир Путин освободил от обязанностей послов России в Латвии и Эстонии Михаила Ванина и Владимира Липаева. Соответствующие указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

В январе Латвия и Эстония заявили, что понизят уровень дипломатических отношений с Россией.

В качестве ответной меры российская сторона приняла решение о понижении уровня диппредставителей до временного поверенного в делах. Послу Эстонии было предписано покинуть Москву 7 февраля, послу Латвии – 10 февраля.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что изменить уровень дипотношений с Латвией и Эстонией надо было давно, потому что "мертвое не может умереть дважды".

Теги: путин, послы, латвия, эстония



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