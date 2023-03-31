Лантратова предложила наделить учителей статусом госслужащих

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова начала работу над проектом федерального закона "О статусе учителя". Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.

Она попросила Минпросвещения РФ назначить ответственного сотрудника для координации работы. Цель проекта - поднять статус учителя и сделать его сопоставимым со статусом государственного служащего со всеми вытекающими последствиями, включая зарплату и социальные гарантии.

В 2022 году средняя зарплата государственного служащего была равна 126 тыс. рублей, а учителя - 46 тыс., "чистыми" же - менее 40 тыс. Разница огромная. Учителя являются бюджетниками, то есть сидящими на бюджете, и в этом обесценивание роли учителя, отмечает депутат. Так быть не должно.

"И чиновники, и учителя – это все "государевы люди", и получать за свой труд они должны одинаково. И те, и другие выполняют важную, необходимую государству работу", - написала Лантратова.

В своем письме главе Минпросвещения РФ Сергею Кравцову она пояснила, что стратегия развития России в новых условиях требует новых подходов во всех сферах жизни, включая образование. И новая образовательная политика должна начинаться с повышения престижа профессии учителя.

Проект закона будет определять миссию педагогического работника, права и обязанности, меры по защите учителя и иные вопросы, касающиеся его статуса.

Движение "Родная школа" считает положение учителя одной из причин бедственного положения образования в России. Он низведен до состояния исполнителя бесконечных указаний, а из-за нищенской зарплаты вынужден работать на две ставки, так что ему некогда заниматься детьми, тем более что он задавлен отчетностью. По этой причине в России огромный дефицит учителей.