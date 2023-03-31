31 Марта 2023
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Образование В России
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Лантратова предложила наделить учителей статусом госслужащих

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова начала работу над проектом федерального закона "О статусе учителя". Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.

Она попросила Минпросвещения РФ назначить ответственного сотрудника для координации работы. Цель проекта - поднять статус учителя и сделать его сопоставимым со статусом государственного служащего со всеми вытекающими последствиями, включая зарплату и социальные гарантии.

В 2022 году средняя зарплата государственного служащего была равна 126 тыс. рублей, а учителя - 46 тыс., "чистыми" же - менее 40 тыс. Разница огромная. Учителя являются бюджетниками, то есть сидящими на бюджете, и в этом обесценивание роли учителя, отмечает депутат. Так быть не должно.

"И чиновники, и учителя – это все "государевы люди", и получать за свой труд они должны одинаково. И те, и другие выполняют важную, необходимую государству работу", - написала Лантратова.

В своем письме главе Минпросвещения РФ Сергею Кравцову она пояснила, что стратегия развития России в новых условиях требует новых подходов во всех сферах жизни, включая образование. И новая образовательная политика должна начинаться с повышения престижа профессии учителя.

Проект закона будет определять миссию педагогического работника, права и обязанности, меры по защите учителя и иные вопросы, касающиеся его статуса.

Движение "Родная школа" считает положение учителя одной из причин бедственного положения образования в России. Он низведен до состояния исполнителя бесконечных указаний, а из-за нищенской зарплаты вынужден работать на две ставки, так что ему некогда заниматься детьми, тем более что он задавлен отчетностью. По этой причине в России огромный дефицит учителей.

Теги: учителя, школа, госслужащие



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