31 Марта 2023
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Фото: admtyumen.ru

Губернатор Моор оценил эффективность господдержки тюменской промышленности

Губернатор Тюменской области Александр Моор побывал на предприятии "Стальмост", чтобы оценить эффективность государственной поддержки промышленности, передает корреспондент Накануне.RU.

"Побывал на заводе, лично убедился, что меры господдержки эффективны. Благодаря субсидии на возмещение первого взноса по договорам лизинга оборудования предприятие закупило комплекс плазменной резки и сверловки. Это позволило оптимизировать производственные процессы, повысилось качество продукции", - заявил губернатор, отметив, что региональная система мер поддержки мобильна, власти отталкиваются от запросов предпринимателей.

"Стальмост" специализируется на изготовлении металлоконструкций для железнодорожных, автодорожных, пешеходных и совмещенных мостов, стальных шпунтовых панелей, а также строительных металлоконструкций: ферм, балок, колонн.

Завод площадью 30 500 квадратных метров находится в поселке Винзили в 26 км от Тюмени.

Предприятие платит налоги, обеспечивает работой более 1 200 жителей региона. Растут объемы производства. "Стальмост" выполняет заказы для инфраструктурных проектов по всей стране, в том числе для Югры и Ямала.

Господдержка развития промышленности и повышения конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства в Тюменской области составила более 2 млрд руб. Свыше 4 000 компаний воспользовались помощью.

Теги: господдержка, Александр Моор, промышленность



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