Застрявшие в пробке на трассе М-4 "Дон" жалуются на отсутствие помощи

31 Марта 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ЧВК "Вагнер" контролирует территорию АЗОМа

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Южный ФО В России
Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области

Застрявшие в пробке на трассе М-4 "Дон" жалуются на отсутствие помощи

Водители, застрявшие на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области в многокилометровой пробке, рассказали, что не получили никакой помощи.

"Мы стоим на 946-м километре. Ни ночью, ни днем к нам никто не подходил, ничего не предлагал", - заявил РИА Новости Виктор.

Мужчина находится в пробке со вчерашнего обеда. Он рассказал, что звонил на 112, там сказали, что "через 17 минут все решится, и бросили трубку".

Люди рассказывают, что простояли в пробке всю ночь, помощи не дождались, никакой техники не приезжало. Все это время они остаются без воды и еды.

Mash пишет, что многодетная семья, которая застряла на трассе более 13 часов назад, жалуется на обморожение. Бензин у них закончился давно, подвезти никто не может, а до ближайшей заправки надо идти несколько километров.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области на трассе М4 "Дон" началось движение в сторону Москвы. По последним данным МЧС, пробка сократилась на 9 километров - до 21 километра.

Ростовские власти отчитались, что развернуто восемь мобильных пунктов обогрева и питания, 17 пунктов временного размещения, в них размещено 187 человек.

Водителям, попавшим в затор, раздали 1,3 тысячи литров бензина и 1,7 тысячи литров дизельного топлива, сообщил губернатор области Василий Голубев.

Теги: пробка, м-4 дон, снегопад, ростовская область



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети