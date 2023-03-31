Застрявшие в пробке на трассе М-4 "Дон" жалуются на отсутствие помощи

Водители, застрявшие на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области в многокилометровой пробке, рассказали, что не получили никакой помощи.

"Мы стоим на 946-м километре. Ни ночью, ни днем к нам никто не подходил, ничего не предлагал", - заявил РИА Новости Виктор.

Мужчина находится в пробке со вчерашнего обеда. Он рассказал, что звонил на 112, там сказали, что "через 17 минут все решится, и бросили трубку".

Люди рассказывают, что простояли в пробке всю ночь, помощи не дождались, никакой техники не приезжало. Все это время они остаются без воды и еды.

Mash пишет, что многодетная семья, которая застряла на трассе более 13 часов назад, жалуется на обморожение. Бензин у них закончился давно, подвезти никто не может, а до ближайшей заправки надо идти несколько километров.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области на трассе М4 "Дон" началось движение в сторону Москвы. По последним данным МЧС, пробка сократилась на 9 километров - до 21 километра.

Ростовские власти отчитались, что развернуто восемь мобильных пунктов обогрева и питания, 17 пунктов временного размещения, в них размещено 187 человек.

Водителям, попавшим в затор, раздали 1,3 тысячи литров бензина и 1,7 тысячи литров дизельного топлива, сообщил губернатор области Василий Голубев.