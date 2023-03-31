В Челябинске членов ОПГ осудили за хищения автомобилей

В Челябинске осудили пятерых членов организованной группы за хищение 14 автомобилей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, в 2016 – 2019 гг. они похитили 14 автомобилей стоимостью около 6 млн рублей, изменили идентификационные номера и продали. также они пытались украсть два автомобиля стоимостью 1,4 млн рублей, но были задержаны.

Они получили сроки от 4 лет 10 месяцев до 11 лет в колониях общего и строгого режима.