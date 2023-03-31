Мадрид намерен убедить Пекин включить в мирный план поддержку Зеленского

Премьер Испании Педро Санчес прибыл с официальным визитом в Китай для переговоров с Си Цзиньпином. Как сообщает Pais, Санчес намерен убедить председателя КНР, что план мирного урегулирования ситуации на Украине должен предусматривать "явную поддержку" Владимира Зеленского.

По данным издания, Мадрид считает позицию Пекина решающей в поиске выхода из конфликта на Украине.

Источники в испанском правительстве заявили газете, что в представленном ранее в "украинском плане" Китая есть "интересные элементы", совпадающие с предложениями Зеленского. Об этом сообщает РИА Новости.

24 февраля МИД КНР выступил с планом по урегулированию конфликта из 12 пунктов , ни один из которых не предлагает конкретных механизмов разрешения конфликта.

В Кремле заявили, что с большим вниманием относятся к плану КНР по мирному урегулированию конфликта на Украине, при этом его детали должны стать предметом тщательного анализа. Президент США Джо Байден считает, что китайский план мирного урегулирования конфликта на Украине выгоден только России.