31 Марта 2023
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Экономика Новосибирская область
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Новосибирская область получила высокие оценки предпринимателей за защиту их прав

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников принял участие во Всероссийской конференции для предпринимателей «ЗаБизнес: рейтинг регионов». В работе конференции участвовали руководители органов власти, территориальных органов МВД России, следственного комитета РФ, прокуратуры, органов местного самоуправления, субъектов малого и среднего предпринимательства.

заседание, травников(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Элина Сидоренко, модератор конференции, генеральный директор АНО «Платформа для работы с обращениями предпринимателей «ЗаБизнес.РФ» подчеркнула, что учредители платформы рассматривают Новосибирскую область как образец для всех регионов Сибири. «Сегодня мы в рамках двусторонней встречи с губернатором обсуждали преимущества региона. Мы видим открытость бизнеса, качественно представлен малый и средний бизнес, не случайно сфера услуг является одним из серьёзных показателей в экономике региона. По количеству обращений мы наблюдаем ту самую золотую середину, которая говорит и об информированности предпринимателей о наличии правозащитных институтов, и о том, что проблемы в регионе не носят системный характер. Огромное спасибо Губернатору, региональной прокуратуре за ту работу, которая ведётся в части укрепления законности, информирования предпринимателей о правовых возможностях, которые у них есть, создания очень правильной, прозрачной среды для диалога бизнеса и власти».

андрей травников, элина сидоренко(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Андрей Травников отметил: "Новосибирская область успешно доказывает, что можно выстраивать экономику, её развитие не на сырье, а на предпринимательстве и инновациях. «Но предпринимательская активность, инвестиционный климат – ресурсы очень чувствительные. Они зависят, в первую очередь, от взаимоотношения власти и бизнеса. Эта конференция уникальна и ценна тем, что на одной площадке собираются представители власти, в том числе надзорных и правоохранительных органов, предприниматели, объединения, «ЗаБизнес.РФ», и откровенно обсуждают, что нужно сделать для того, чтобы ценный ресурс Новосибирской области – предпринимательский климат – давал бо́льшую отдачу".

андрей травников, элина сидоренко(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства региона, Новосибирская область – лидер среди регионов Сибири по количеству субъектов малого и среднего предпринимательства, их обороту, объёму инвестиций в основной капитал, а также количеству занятых. В 2022 году оборот малого и среднего бизнеса превысил 2 трлн 250 млрд рублей – это более половины оборота всех организаций области. Вклад МСП в валовый региональный продукт превышает 30%.

заседание(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

В регионе выстроена эффективная система поддержки малого и среднего предпринимательства, в том числе с привлечением субсидий федерального бюджета и в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В регионе обеспечивается деятельность инфраструктуры поддержки субъектов МСП, предоставляется финансовая поддержка, осуществляется софинансирование муниципальных программ развития субъектов МСП.

заседание, травников(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Теги: оценка предпринимателей, андрей травников, забизнес, валовый региональный продукт, система поддержки малого и среднего предпринимательства



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