Лукашенко призвал к немедленным переговорам РФ и Украины "без предварительных условий"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Россию и Украину начать немедленные переговоры без предварительных условий, поскольку "на горизонте замаячила третья мировая война с ядерными пожарами". При этом он считает, что "бойня не остановится, пока заокеанский хозяин не даст отмашку", но не сказал, стоит ли пригласить к переговорам США.

Лукашенко предложил объявить перемирие и приостановить переброску сил и техники.

Также в ходе ежегодного послания Лукашенко заявил, что в результате боевых действий на Украине число погибших и раненных с обеих сторон достигло 500 тысяч.

Он назвал Минские соглашения обманом со стороны Украины и Запада, а также обозначил свою роль: "Я как собачонка бегал от одного президента к другому и передавал разные месседжи. Мне было очень важно остановить эту войну".