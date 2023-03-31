31 Марта 2023
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Фото: Накануне.RU

Лукашенко призвал к немедленным переговорам РФ и Украины "без предварительных условий"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Россию и Украину начать немедленные переговоры без предварительных условий, поскольку "на горизонте замаячила третья мировая война с ядерными пожарами". При этом он считает, что "бойня не остановится, пока заокеанский хозяин не даст отмашку", но не сказал, стоит ли пригласить к переговорам США.

Лукашенко предложил объявить перемирие и приостановить переброску сил и техники.

Также в ходе ежегодного послания Лукашенко заявил, что в результате боевых действий на Украине число погибших и раненных с обеих сторон достигло 500 тысяч.

Он назвал Минские соглашения обманом со стороны Украины и Запада, а также обозначил свою роль: "Я как собачонка бегал от одного президента к другому и передавал разные месседжи. Мне было очень важно остановить эту войну".

Теги: александр лукашенко, переговоры, украина, конфликт, перемирие



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