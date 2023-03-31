Советник Зеленского заявил, что Церковь будет полностью запрещена

Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что режим решил полностью покончить с канонической УПЦ.

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Он сказал, что режим решил выгнать Церковь из Киево-Печерской лавры, так как УПЦ - "это филиал Русской Церкви, задача которого максимально жестко атаковать украинское государство".

Режим собирается "довести до конца работу по созданию единой поместной церкви на Украине, в которой не будет следа русской идеологии как таковой". На Украине останутся только раскольники, а все священнослужители Церкви должны уехать в Россию, подчеркнул чиновник.

Также Подоляк допустил физическое устранение наиболее неугодного режиму духовенства УПЦ. Он обвинил УПЦ в "геноцидной войне России против Украины".

Кроме того, он анонсировал силовое изгнание УПЦ из Киево-Печерской лавры в ближайшие дни.

Как пишет "Правблог", слова Подоляка - это позиция президентской вертикали по церковному вопросу. Без согласия Зеленского он не стал бы делать такие угрожающие высказывания. Фактически интервью Подоляка говорит о том, режим подписал УПЦ приговор. Ее будут всеми методами принуждать к уходу в раскол, а о легальном существовании УПЦ можно окончательно забыть.