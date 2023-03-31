31 Марта 2023
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Общество Ямало-Ненецкий АО
Фото: Фонтанка.ру/Павел Каравашкин

В Салехарде прокуратура озаботилась очисткой крыш домов от наледи

Прокурор Салехарда потребовал от руководителей 13 управляющих организаций очистить кровли 52 многоквартирных домов от снега и наледи.

Проверка показала, что по периметру крыш имелась наледь, придомовые территории не были очищены от снега. После вмешательства прокуратуры состоялась очистка территорий и крыш жилых домов от скоплений снежно-ледяных масс, виновные привлечены к дисциплинарной ответственности.

Отметим, в последнее время наледь с крыш падала на жителей Серова (Свердловская область), Перми, Магнитогорска (Челябинская область), Москве.

Теги: Салехард, прокуратура, наледь



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