СМИ: В ОАЭ аннулируют лицензию МТС-банка

Центральный банк Объединенных Арабских Эмиратов аннулирует лицензию МТС-банка. Ранее США и Великобритания ввели в отношении этой организации санкции.

"Это решение принято после рассмотрения имеющихся вариантов относительно нового статуса МТС-банка, а также с учетом санкционных рисков, связанных с банком после присвоения статуса", - цитирует РБК сообщение регулятора.

"Дочке" российского банка будет разрешено выполнить обязательства перед вкладчиками, все остальные операции будут запрещены.

МТС-банк получил лицензию в ОАЭ в прошлом году.