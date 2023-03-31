31 Марта 2023
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Экономика За рубежом
Фото: Юрий Москвин

СМИ: В ОАЭ аннулируют лицензию МТС-банка

Центральный банк Объединенных Арабских Эмиратов аннулирует лицензию МТС-банка. Ранее США и Великобритания ввели в отношении этой организации санкции.

"Это решение принято после рассмотрения имеющихся вариантов относительно нового статуса МТС-банка, а также с учетом санкционных рисков, связанных с банком после присвоения статуса", - цитирует РБК сообщение регулятора.

"Дочке" российского банка будет разрешено выполнить обязательства перед вкладчиками, все остальные операции будут запрещены.

МТС-банк получил лицензию в ОАЭ в прошлом году.

Теги: мтс-банк, оаэ, лицензия, санкции



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