Ни один призывник весеннего призыва не будет направлен в зону СВО, - Генштаб

Военнослужащих по весеннему призыву не намерены направлять в зону проведения спецоперации, заявил начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Владимир Цимлянский.

"Ни один военнослужащий по призыву не будет направлен в зону специальной военной операции", - сказал Цимлянский в эфире телеканала "Россия-24".

По его словам, сейчас для решения поставленных задач достаточно призванных на контрактной основе и мобилизованных.

Весенний призыв граждан РФ с 18 до 27 лет продлится с 1 апреля по 15 июля. Речь идет о 147 тыс. граждан, не пребывающих в запасе. Это рекордное количество за последние шесть лет — в 2016 году весной призвали 155 тыс. новобранцев, но в последующие годы цифра стала снижаться и зафиксировалась на отметке 135 тыс. человек.

Сообщалось, что в начавшийся весенний призыв военные комиссариаты будут оповещать призывников в электронном виде. Это позволит избежать необоснованного призыва.