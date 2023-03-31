31 Марта 2023
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Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области

На трассе М4 "Дон" в Ростовской области началось движение в сторону Москвы

В Ростовской области на трассе М4 "Дон" началось движение в сторону Москвы. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. По данным СМИ, фуры начали двигаться по обеим ранее заблокированным направлениям.

Сейчас на трассе работают 238 человек, вызволяющих машины из снежного плена и помогающие водителям. Задействованы 132 единицы техники.

Спасатели в пяти местах "демонтировали" барьерные ограждения и пытаются с помощью бульдозеров организовать "карманы" для проезда автомобильной техники.

Развернуты семь пунктов временного размещения вместимостью 300 человек, сейчас в них 171 человек.

Теги: м4, трасса, затор, пробка, мчс



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