31 Марта 2023
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Армия и ВПК Новосибирская область
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

В Новосибирской области заработал федеральный телефонный номер 117

Для граждан, желающих поступить на военную службу по контракту, заработал единый федеральный номер – 117.Позвонив по телефону, можно получить информацию о порядке поступления на военную службу, перечне необходимых документов, положенном денежном довольствие военнослужащего по контракту, а также – какие выплаты положены при подписании контракта, социальные льготы и гарантии.

Коллаж, БПЛА, ПВО(2022)|Фото: Накануне.RU

«Звонок на короткий номер 117 – удобен, телефон легко запоминается. Операторы линии прошли необходимую подготовку. Задача регионом была оперативно решена с опорой на успешный опыт запуска единого номера других горячих линий», – отметил министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь.

Заявку на военную службу можно оформить и на портале Госуслуг. Кроме этого, получить исчерпывающую информацию по поступлению на военную службу по контракту можно на сайте Объясняем.рф.

номер 117, служба по контракту, вооруженные силы(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Также жители могут обратиться в Военный комиссариат по месту жительства. Адреса представлены на портале Правительства НСО.

Теги: служба по контракту, номер 117, вооруженные силы, горячая линия



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