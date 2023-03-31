Украинский режим готов возбудить уголовное дело из-за "завладения имуществом" Киево-Печерской лавры

Заповедник "Киево-Печерская лавра" попросил возбудить уголовное дело о "завладении имуществом" обители Церковью, говорится на сайте минкульта Украины.

Предлогом стало то, что комиссия по оформлению отъема лавры у Церкви так и не начала работа, потому что верующие не пустили их. Договор о передаче лавры УПЦ в безвозмездное пользование режим считает разорванным, а пребывание УПЦ в монастыре "незаконным". То есть Церковь якобы "захватила государственное имущество", которое она восстанавливала и охраняла в течение 35 лет без какой-либо господдержки.

Православный публицист Александр Вознесенский считает, что святыни из лавры будут украдены и вывезены на Запад, а их исчезновение потом спишут на УПЦ.



