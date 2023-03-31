В Челябинской области отменили карантин по гриппу

В Челябинской области отменен карантин по гриппу. Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач региона Анатолий Семенов, передает корреспондент Накануне.RU.

За прошлую неделю уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом был ниже эпидемиологического порога на 22,1%. В связи с снижением заболеваемости ограничительные мероприятия по гриппу отменены.

Напомним, карантин по гриппу был введен в регионе с 7 декабря. Такое решение принято из-за высокого уровня заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями.