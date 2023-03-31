31 Марта 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В полиции Екатеринбурга заявили, что IT-преступления превзошли разбои и грабежи

Заместитель начальника отдела по расследованию бандитизма и преступной деятельности, совершенной организованными группами следственного управления УМВД по Екатеринбургу Виталий Немешаев рассказал о состоянии преступности на сегодняшний день и наиболее частых нарушениях закона.

Как полагает полицейский, сегодня преступность "помолодела".

"Это связано с развитием цифровых технологий, а также изменением самой структуры криминала. В последние годы среди преступлений все больше преобладает мошенничество, особенно в сфере IT-технологий. Стало меньше совершаться так называемых очевидных преступлений – разбойных нападений и грабежей, они ушли на второй план", - приводит слова Немешаева официальный сайт УМВД по Екатеринбургу.

Страж порядка отметил, что за последние годы эволюционировали как виды противоправной деятельности, так и методы ее расследования.

"Несмотря на то, что в настоящее время сохраняются такие извечные преступления, как кражи, грабежи, разбои, злоумышленники всегда идут в ногу со временем. Сотрудникам МВД приходится постоянно догонять правонарушителей и в техническом плане, и в тактике", - признался следователь полиции.

Отделение полиции(2020)|Фото: Накануне.RU

По его словам, сейчас на вооружении правоохранителей есть такие средства и техника, которые существенно упрощают и ускоряют работу следователя.

"Это касается, к примеру, генетических экспертиз, позволяющих идентифицировать лицо, оставившее минимальные биологические следы на месте преступления. Дактилоскопические учеты, используемые в криминалистике уже более 100 лет, сейчас переведены в цифровой формат и автоматизированы. Распознавание и сравнение отпечатков пальцев осуществляет компьютер. Трудно также переоценить возможности распространенных сейчас систем видеонаблюдения и распознавания лиц", - рассказал Виталий Немешаев.

Добавим, что в этом году отмечается 60 лет со дня создания следственных подразделений в системе Министерства внутренних дел. Днем образования органов предварительного следствия принято считать 6 апреля. В этот день в 1963 году производство предварительного следствия было передано Министерству охраны общественного порядка СССР, а далее – в МВД СССР. С распадом Советского Союза в декабре 1991 года МВД России стало действовать как центральный орган в данной отрасли управления государства.

Теги: полиция, преступления, мошенники, грабежи, криминал, Екатеринбург



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