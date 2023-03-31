УПЦ обжалует незаконное решение украинского режима по Киево-Печерской лавре

31 Марта 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ЧВК "Вагнер" контролирует территорию АЗОМа

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика
Фото: Украинская Православная Церковь

УПЦ обжалует незаконное решение украинского режима по Киево-Печерской лавре

УПЦ обжалует решение киевского правительства об отмене постановления 2013 года, передающего Киево-Печерскую лавру УПЦ в безвозмездное пользование. Это незаконно, сообщает юридический отдел УПЦ.

Вчера кабмин Киева издал распоряжение об одностороннем разрыве договора между заповедником и Церковью. Фактически украинский режим в нарушение норм своего же законодательства вмешался в договорные отношения между двумя субъектами. Беззаконность этого решения состоит в том, что, согласно постановлению Конституционного суда, ненормативные правовые акты не могут быть отменены или изменены органом власти после их исполнения.

"В конституции Украины отмечено, что решения органов государственной власти по мотивам их несоответствия конституции или законам Украины останавливаются в установленном законом порядке с одновременным обращением в суд. Учитывая вышеизложенное, монастырем будут поданы иски в суд и обращение в Генеральную прокуратуру Украины и международные организации, а также в ООН", – заявил юридический отдел УПЦ.

Накануне хозяйственный суд Киева отказал в обеспечении иска УПЦ к заповеднику о расторжении договора в одностороннем порядке.

Вчера в монастырь приехала комиссия, чтобы начать оформлять отъем лавры у Церкви, но верующие не пустили их. Они уехали ни с чем. После этого глава минкульта Александр Ткаченко заявил, что подано заявление в полицию о препятствовании работе комиссии. То есть режим начинает "копать" под Церковь и с другой стороны.

Сегодня верующие снова собираются в лавре, чтобы встретить чиновников.

"Правблог" полагает, что сейчас режим фиксирует "нарушения" со стороны верующих и духовенства УПЦ. Это может быть использовано как предлог для силового захвата лавры и изгнания монахов, которые отказываются подчиняться "законам" режима.

Теги: УПЦ, церковь, Киево-Печерская лавра



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети