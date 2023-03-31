УПЦ обжалует незаконное решение украинского режима по Киево-Печерской лавре

УПЦ обжалует решение киевского правительства об отмене постановления 2013 года, передающего Киево-Печерскую лавру УПЦ в безвозмездное пользование. Это незаконно, сообщает юридический отдел УПЦ.

Вчера кабмин Киева издал распоряжение об одностороннем разрыве договора между заповедником и Церковью. Фактически украинский режим в нарушение норм своего же законодательства вмешался в договорные отношения между двумя субъектами. Беззаконность этого решения состоит в том, что, согласно постановлению Конституционного суда, ненормативные правовые акты не могут быть отменены или изменены органом власти после их исполнения.

"В конституции Украины отмечено, что решения органов государственной власти по мотивам их несоответствия конституции или законам Украины останавливаются в установленном законом порядке с одновременным обращением в суд. Учитывая вышеизложенное, монастырем будут поданы иски в суд и обращение в Генеральную прокуратуру Украины и международные организации, а также в ООН", – заявил юридический отдел УПЦ.

Накануне хозяйственный суд Киева отказал в обеспечении иска УПЦ к заповеднику о расторжении договора в одностороннем порядке.

Вчера в монастырь приехала комиссия, чтобы начать оформлять отъем лавры у Церкви, но верующие не пустили их. Они уехали ни с чем. После этого глава минкульта Александр Ткаченко заявил, что подано заявление в полицию о препятствовании работе комиссии. То есть режим начинает "копать" под Церковь и с другой стороны.

Сегодня верующие снова собираются в лавре, чтобы встретить чиновников.

"Правблог" полагает, что сейчас режим фиксирует "нарушения" со стороны верующих и духовенства УПЦ. Это может быть использовано как предлог для силового захвата лавры и изгнания монахов, которые отказываются подчиняться "законам" режима.