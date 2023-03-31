Дума Нижневартовска провела очередное заседание

Сегодня, 31 марта, состоялось семнадцатое заседание Думы Нижневартовска VII созыва, передает корреспондент Накануне.RU. В повестке дня народных избранников – 10 вопросов. Каждый из них был подробно рассмотрен на прошедших в минувшую среду заседаниях постоянных комиссий.

Депутаты привели в соответствие с меняющимся законодательством ряд нормативно-правовых актов: муниципального образования, наградили благодарственными письмами Думы города шестерых нижневартовцев.

«Каждый из награжденных многие годы работает на благо нашего города, на благо горожан. Пятеро из шести награжденных – рядовые сотрудники: дворники, слесари, специалисты сферы жилищно-коммунального хозяйства. Люди, создающие уют в наших домах и микрорайонах», - отметил председатель Думы Нижневартовска Алексей Сатинов.

Председатель Счетной палаты города Светлана Суханова представила отчет о работе контролирующего органа за 2022 год.

«Предварительным контролем охвачены бюджетные средства в сумме 23,8 млрд. рублей, в том числе заключение на проект решения о бюджете города Нижневартовска на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов, заключение на проекты муниципальных правовых актов. Последующим контролем (по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий,) охвачено: 21,7 млрд. рублей из средств бюджета города Нижневартовска», - отметила Светлана Суханова.

Итоги всех контрольных и экспертно-аналитических мероприятий были рассмотрены на заседаниях Коллегии Счетной палаты. По каждому выявленному нарушению приняты меры для их устранения.

Следующее, 18 заседание Думы Нижневартовска назначено на 28 апреля 2023 года.