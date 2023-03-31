31 Марта 2023
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Экономика Южный ФО
Фото: Накануне.RU

Сочи вошел в тройку городов мира с самым дорогим элитным жильем

Сочи вместе с Монако и Гонконгом возглавил мировой топ городов с самым дорогим жильем. Даже Нью-Йорк и Лондон остались позади, подсчитали в консалтинговой компании NF Group.

Аналитики исследовали отчет The Wealth Report: в нем подсчитывается число элитных квадратных метров, которые можно купить за $1 млн.  

Выяснилось, что в 2022 году за миллион долларов в Монако можно было купить только 17 квадратных метров элитного жилья. В Сочи на те же деньги можно купить "целых" 29 "квадратов". В Нью-Йорке на эту же сумму можно купить квартиру на 3 кв. м больше, передает РБК.

Теги: сочи, элитная недвижимость, рейтинг



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