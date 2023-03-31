Решение о референдуме по переименованию Волгограда могут принять в мае

Решение по поводу референдума о переименовании Волгограда в Сталинград могут принять после майских праздников. Об этом сообщил сопредседатель общественного совета по изучению мнения населения о возвращении городу исторического названия, председатель Волгоградского городского совета ветеранов Александр Струков.

По его словам, референдум точно не будет привязан к Единому дню голосованию. Скорее всего, он пройдет позже, если его проведение сочтут целесообразным, пояснил Струков РИА Новости.

Ранее в администрации Волгограда заявили, что не имеют никакого отношения к опросу о переименовании города в Сталинград. При этом власти подчеркивают, что опрос проводится "в соответствии с действующим законодательством". Его проводят общественники.

В феврале опрос ВЦИОМ показал, что 67% жителей Волгограда скорее не поддерживают инициативу по переименованию их города в Сталинград.