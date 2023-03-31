31 Марта 2023
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Происшествия Тюменская область
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В Тюмени в колонии погиб осужденный

В исправительной колонии №1 Тюмени погиб осужденный. Областная Гострудинспекция инициировала привлечение виновных к ответственности.

Трагедия произошла вечером 19 февраля, сообщает инспекция. В конце дня в моечном цеху столовой шла уборка. Пекарь поднялся на посудомоечную машину, чтобы убрать пыль с вытяжки, после чего внезапно закричал. Работники обернулись и увидели, что осужденного сковали судороги. Левая рука находилась на вытяжке, правая – внизу. Приехавшие врачи попытались реанимировать пострадавшего, однако вскоре констатировали биологическую смерть. Судмедэкспертиза показала, что осужденный получил смертельное поражение электрическим током.

В ходе расследования установлена причина несчастного случая – неудовлетворительная организация производства работ, не был налажен контроль за исправностью оборудования в столовой. Пекаря допустили к работе без приказа о переводе, не выдали ему спецодежду и другие средства индивидуальной защиты. Государственной инспекцией труда в Тюменской области решается вопрос о привлечении виновных к административной ответственности.

Теги: Заключенный, смерть, проверка



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