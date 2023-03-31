31 Марта 2023
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Фото: пресс-служба полпреда УрФО

Водовод из Дона в ДНР начали заполнять водой

Водовод из Дона в ДНР начал забор воды из реки Дон. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Как отметил руководитель проекта военно-строительного комплекса МО РФ Алексей Леонов, сегодня была запущена первая из семи насосных станций. Теперь предстоит поэтапное наполнение водой накопительных резервуаров, запуск системы очистки, комплексная настройка всего оборудования и его тестирование в рабочем режиме. Трубы для стройки изготовили Загорский, Челябинский, Волжский и Харцызский трубопрокатные заводы. Российские железные дороги поставили 170 тыс. т трубной продукции.

При строительстве была преодолена труднопроходимая пойма Дона с множеством каналов и притоков. Первые 16 км прокладывались по искусственной насыпи. Были построены 63 искусственных перехода через автомобильные, железнодорожные и водные преграды. А на особо сложном участке выполнено горизонтально направленное бурение под железнодорожным полотном и рукавом Дона протяженностью 1,5 км. Треть маршрута водовода потребовала разминирования местности.

Ранее никто ничего подобного не строил в такие сжатые сроки. Даже во времена всесоюзных строек на это уходили годы. Сейчас же работы начались в декабре, а завершены к концу марта. В проекте участвовали 450 организаций, 35 крупных предприятий. Работала по сути вся Россия, подчеркнул Леонов.

Водовод имеет две нитки длиной около 200 км. Мощность до 300 тыс. кубометров в сутки. Это обеспечит около 40% потребностей в воде. Сейчас многие города ДНР существуют в режиме жесточайшей экономии, когда вода подается раз в три дня на несколько часов вечером, причем доходит не до всех домов и этажей. Во многих домах и квартирах в кранах нет воды с марта прошлого года.

Водовод построен по поручению президента РФ Владимира Путина.

Теги: водовод, ДНР



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