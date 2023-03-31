31 Марта 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге осужден мошенник, похитивший в кафе у бизнесмена 5 млн рублей

Суд в Екатеринбурге вынес приговор жителю города Илье Рейсу. Уральца признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере и отправили в колонию.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось 25 февраля 2020 года в одном из кафе уральской столицы: Рейс встретил двух своих знакомых, которые в этот момент обсуждали с бизнесменом условия предстоящей сделки по переводу безналичных денег. При этом коммерсант должен был передать заранее подготовленные наличные в сумме 5 млн рублей. Деньги были при нем в черном непрозрачном пакете.

Узнав из разговора, что вся сумма находится здесь, Рейс заявил бизнесмену и знакомым, что он якобы прибыл "для обеспечения безопасности сделки". После этого аферист, взяв со стола пакет с деньгами, заверил, что пересчитает их и вернется. Вместо этого он сбежал из кафе с крупной суммой наличных.

Как добавили в городском УМВД, подозреваемый был задержан полицейскими при попытке покинуть Екатеринбург. В рамках обеспечительных мер был наложен арест на его автомобиль.

Расследованием дела занимались сотрудники отдела полиции №7 УМВД по Екатеринбургу. А оперативное сопровождение вели представители уголовного розыска территориального ОВД совместно с коллегами из городского УМВД и областного Главка.

Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес свой приговор: Илья Рейс признан виновным и получил 3,5 года в колонии строгого режима. Кроме этого, он обязан вернуть всю сумму материального ущерба.

Теги: мошенник, деньги, кафе, суд, Екатеринбург



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