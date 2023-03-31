31 Марта 2023
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Экономика Новосибирская область
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Промышленная переработка отходов поможет остановить захоронение мусора в границах Новосибирска

Инфраструктура по промышленной переработке отходов на основе двух новых комплексов позволит закрыть и рекультивировать Гусинобродский и Хилокский полигоны в Новосибирской области и перейти к цивилизованной системе обращения с отходами: полной сортировке и переработке полезных фракций твердых коммунальных отходов, сообщает пресс-служба правительства региона.

До середины апреля будет определен победитель конкурса на право заключить концессионное соглашение на строительство и эксплуатацию Левобережного комплекса по переработке твердых коммунальных отходов (в Верх-Тулинском сельсовете). Победитель по Правобережному комплексу, запланированному на территории Раздольненского сельсовета, будет назван в июне 2023 г. Данное направление – на особом контроле в правительстве Новосибирской области.

мусорная реформа, мусоропереработка, экология(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

«После определения победителей конкурсов мы преодолеем важнейший рубеж в процессе создания в регионе новой инфраструктуры по переработке отходов. Два объекта, которые будут построены на левом и правом берегах – современные промышленные предприятия по обработке и обезвреживанию отходов, а никакие не свалки, вопреки некоторым предрассудкам. Создание современной системы обращения с ТКО, обеспечивающей 100% сортировку отходов и снижение объема отходов, направляемых на полигоны, в 2 раза, определено Указом Президента РФ. Поэтому проекты комплексов по переработке отходов в Новосибирской области включают сортировку 100% и переработку 50% отходов и в обязательном порядке учитывают требования по предотвращению негативного влияния на почву, поверхностные, грунтовые и подземные воды. Земельные участки для комплексов подобраны оптимально не только с точки зрения удаленности от населенных пунктов, экологической безопасности, но и экономической эффективности, чтобы перевозка отходов из Новосибирска не была дорогостоящей и не взвинтила тариф для жителей после ввода комплексов в эксплуатацию», – прокомментировал проекты заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка.

Особое внимание уделяется соблюдению экологических и природоохранных норм.

мусорная реформа, мусоропереработка, экология(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

По информации МинЖКХ региона, ввод в эксплуатацию новых комплексов по переработке ТКО также позволит прекратить захоронение мусора на Гусинобродском и Хилокском полигонах, после чего они будут рекультивированы. Эксперты-экологи уже предлагают на их месте создать зеленые общественные пространства. Одновременно в регионе создаются условия для раздельного сбора отходов.

Мусорные баки на месте строительства школы №120 в Екатеринбурге(2022)|Фото: Накануне.RU

В прошлом году в Новосибирске были установлены 2,5 тысячи новых контейнеров для раздельного сбора мусора. До конца апреля текущего года разместят ещё 950 контейнеров в городах и селах региона. В прошлом году началась реализация проекта «Экотехнопарк» по дополнительному вовлечению отобранных полезных фракций во вторичный оборот (стекла, пластика, бумаги, батареек). При выборе места для его размещения на территории Верх-Тулинского сельсовета учтено строительство поблизости нового комплекса по переработке отходов.

Теги: переработка отходов, захоронение мусора, рекультивация, концессия, твердые коммунальные отходы



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