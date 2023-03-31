Из пробки на трассе М4 эвакуировали беременную и еще 57 человек

Пробка на трассе М4 "Дон" к утру 31 марта сократилась до 30 километров, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Сейчас вдоль участка трассы с затором организовано восемь мобильных пунктов обогрева и питания, 17 пунктов временного размещения, где собрались уже 187 человек (в том числе 58 детей). Эвакуировано 57 человек.

Чтобы вывезти людей, нуждающихся в срочной эвакуации, спасатели сделали четыре технологических разрыва в ограждении между встречными полосами трассы – проще говоря, распилили "отбойник".

Организовано восемь маршрутов доставки продуктов. В операции участвуют более 200 человек и 150 единиц техники. Водителям на трассе раздали уже 1300 литров бензина и 1700 литров дизельного топлива (значительная часть застрявших машин – фуры).

"На 962 км сделан еще один технологический разрыв. Оттуда эвакуировано еще 8 человек, в т.ч. 5 детей и 1 беременная женщина", - сообщил Голубев в своем Telegram-канале. Ранее сообщалось, что врачи пока не могут из-за больших сугробов добраться к беременной, которой утром стало плохо а районе города Зверево.

Также власти Ростовской области сообщили, что на трассе заблокированы более 30 автобусов с 766 пассажирами.