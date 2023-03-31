Досрочно спроектирован третий мост через Каму в Перми

Досрочно завершено проектирование третьего моста через Каму в Перми. Вскоре – в апреле – проект направят на госэкспертизу.

"Проектирование (третьего автомобильного моста через Каму) завершено. Мы в апреле должны зайти в госэкспертизу, в течение двух-трех месяцев – получить ее положительное заключение. Планы – в 2024 году зайти в строительство", - сказал ТАСС в кулуарах XI Межотраслевой конференции "PRO Битум и ПБВ" министр транспорта Пермского края Сергей Вишняков.

Напомним, что строительство моста поддержал Владимир Путин в рамках встречи с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным в августе 2020 г. Тогда же губернатор и член совета директоров группы "ВИС" Сергей Ромашов подписали соглашение о сотрудничестве по вопросам реализации инвестиционных проектов с применением механизмов ГЧП. Цена вопроса – 43,6 млрд руб.