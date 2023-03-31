В Челябинской области грузовик врезался в здание больницы. Часть стены разрушена

В Миассе Челябинской области грузовик после столкновения с иномаркой врезался в здание городской больницы. По факту ДТП проводится проверка.

Как сообщили накануне в региональном управлении ГИБДД, авария произошла сегодня утром. По предварительным данным, водитель большегрузной машины при отказе тормозов совершил столкновение с движущемся в попутном направлении автомобилем КИА, после этого он врезался в здание городской больницы №1.

В результате ДТП травмы получил водитель иномарки.

В больнице рассказали, что в результате ДТП разрушена часть стены здания. Грузовик пробил проем между окнами.

"Это физиотерапевтический кабинет. Повреждена система отопления, уничтожена часть оборудования кабинета. Сейчас персонал и посетители эвакуированы, отключено отопление, электричество", - отметили в учреждении.

Последствия ДТП станут известны после эвакуации автомобиля. После этого станет известно о возможности дальнейшей эксплуатации здания.