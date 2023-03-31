В ЕС близки к обсуждению темы отправки "войск миротворческого типа" на Украину, - Орбан

Страны Еевросоюза близки к обсуждению темы отправки "войск некого миротворческого типа" на Украину, сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Мы близки к этой ранее не переступаемой границе", - приводит его слова РИА Новости.

Он напомнил, что год назад спор шел о том, можно ли посылать летальное оружие Украине. Венгрия была против, но страны Запада тоже колебались, однако сейчас это уже не вопрос, заявил Орбан.

"Сейчас вопрос - только танки, или сколько самолетов, или снаряды с ураносодержащими элементами, или войска", - отметил премьер Венгрии.

Ранее глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш сообщил о том, что страна не планирует поставлять оружие Украине и перевозить его по своей территории из других стран.

Будапешт смог бы поставлять оружие только через Закарпатье, где проживают этнические венгры, а поставки оружия через эту территорию стали бы законной военной целью.