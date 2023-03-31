31 Марта 2023
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Экономика Астраханская область
Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Игорь Бабушкин провёл по ВКС заседание рабочей группы комиссии Госсовета РФ по разработке программы «Великий Волжский путь»

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и помощник президента РФ, секретарь Государственного совета РФ Игорь Левитин в режиме видеоконференции провели заседание рабочей группы комиссии Госсовета РФ по разработке программы «Великий Волжский путь», сообщает пресс-служба губернатора региона.

игорь левитин, игорь бабушкин, вкс, видео-конференц-связь(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Обсуждали предложения Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» по формированию программы. Идею совместного развития волжских регионов на встрече с главой государства предложил губернатор Игорь Бабушкин и президент России Владимир Путин программу поддержал.

игорь бабушкин, вкс, видео-конференц-связь(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области



Ранее члены рабочей группы направили более 200 предложений для разработки программы «Великий Волжский путь». Для их анализа и оценки были привлечены эксперты НИУ «Высшая школа экономики» (ВШЭ). Им предстоит исследовать состояние отраслей экономики, определить целесообразность включения мероприятий в программу, а также возможность синхронизации с федеральными и региональными программами и нацпроектами. В разработке технического задания для этой исследовательской работы совместно с ВШЭ и администрации президента РФ активное участие приняла Астраханская область.

игорь бабушкин, вкс, видео-конференц-связь, игорь левитин(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Губернатор Игорь Бабушкин напомнил, что итоговая программа «Великий Волжский путь», в соответствии с поручением президента, должна предусматривать комплексное развитие Волжского бассейна как единой геостратегической территории. Он призвал участников рабочей группы подключиться к созданию концепции программы «Великий Волжский путь» во взаимодействии с НИУ «Высшая школа экономики».

волынский, архипов(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Справка. «Великий Волжский путь» – межрегиональный проект, объединяющий регионы Волжского бассейна, где проживает около 60 млн человек, что составляет более трети населения страны. Здесь сосредоточено около 45% промышленных и 50% сельскохозяйственных предприятий России. Проект направлен на разработку комплексной программы развития регионов, с включением мероприятий по оздоровлению Волги и экологии в целом, обновлению флота, увеличению инвестиционной и туристической привлекательности территорий, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, интеграции в международный транспортный коридор «Север-Юг».

Теги: игорь бабушкин, игорь левитин, госсовет, вкс, великий волжский путь



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