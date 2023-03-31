СМИ: Фигуриста Костомарова готовят к протезированию

Олимпийского чемпиона Романа Костомарова готовят к протезированию. Ранее врачи были вынуждены удалить ему несколько пальцев на руках и часть стопы из-за сепсиса и некроза.

Сейчас состояние фигуриста оценивается как стабильное, некроз удалось остановить, пострадавшие органы спортсмена пытаются восстановить. По данным Telegram-канала "112", родственники Костомарова ведут переговоры о его переводе в клинику протезирования в Германии, но рассматриваются и российские учреждения. Ранее немецкие медики консультировали врачей Коммунарки (больница в Москве – прим. ред.) по поводу лечения спортсмена, утверждает канал.