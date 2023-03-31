31 Марта 2023
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Экономика Астраханская область
Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Дноуглубительные работы в Волго-Каспийском морском судоходном канале начались с опережением графика

Ремонтные дноуглубительные работы с опережением плановых сроков начались в Волго-Каспийском морском судоходном канале (ВКМСК). Под управлением Росморречфлота создается крупнейшая в истории группировка дноуглубительной техники, которая должна обеспечить проход судов с осадкой 4,5 метра. Для этого потребуется извлечь 12 млн кубометров грунта, что более, чем в два раза превышает рекордный показатель прошлого 2022 года (5 млн кубометров). Об этом сообщает министерство промышленности, торговли и энергетики Астраханской области.

На канале уже приступил к дноуглублению рефулерный землесос «Пётр Саблин».

Волга(2022)|Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Одновременно продолжается вывод, расстановка и начало эксплуатации на канале дноуглубительной техники первой группы, в составе которой к 1 апреля здесь будет до 10 земснарядов. В общей сложности на ВКМСК в этом году будут задействованы до 18 земкараванов, в том числе шесть судов собственного флота ФГУП «Росморпорт», спецсуда, предоставленные администрациями пяти бассейнов внутренних водных путей, а также субподрядных организаций. 

землесос, углубление дна, морское судно(2023)|Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

«Канал является единственной водной артерией, связывающей внутренние водные пути России с Каспийским морем. Состояние канала сказывается на динамике торговли с Ираном, Индией, со странами Персидского залива. Увеличение глубины канала будет способствовать судоходству, скажется на динамике развития международного транспортного коридора «Север-Юг», – отметил министр промышленности, торговли и энергетики Астраханской области Илья Волынский.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в январе 2022 года в ходе встречи с Президентом РФ Владимиром Путиным обратился с просьбой поручить минтрансу интенсифицировать работы по увеличению глубин Волго-Каспийского морского судоходного канала. В декабре прошлого года Президент РФ поручил провести дноуглубление канала для обеспечения осадки судов в 4,5 метра в 2023 году.

 

Теги: игорь бабушкин, владимир путин, дноуглубительные работы, землесос , волго-каспийский морской судоходный канал



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