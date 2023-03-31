31 Марта 2023
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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Как расписывают один из старинных свердловских храмов может увидеть каждый

В Свердловской области в селе Новоипатово, которое находится в 40 минутах от Екатеринбурга, полтора года назад восстановили старинный храм Архангела Михаила. Еще в 2005 году жители и настоятель начали поднимать из руин то, что было разрушено в семидесятых годах, а позже к реконструкции присоединился Фонд святой Екатерины.

храм архангела михаила, рпц, церковь, табличка(2023)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

И вот после того, как храм «отстоялся», художники начали расписывать внутренние стены и купол. Закончат работы только к Рождеству, но уже сейчас любой желающий может приехать в село, чтобы увидеть, как оживает один из самых красивых храмов области.

роспись храма, рпц(2023)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

«Тональность храма мы определяли вместе с сестрами Ново-Тихвинского монастыря, затем уже здесь мы сделали колеровку, искали тонкие градации цвета и тона прямо на стенах. Одно дело — когда все нарисовано на бумаге, другое дело — когда выкрашен первый квадратный метр», — говорит автор проекта, художник Илья Фирулев.

роспись храма, рпц, галанов(2023)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

При входе в храм установили леса, которые уходят прямо под купол. Если подняться на несколько уровней вверх, можно увидеть не только, как работают мастера, но и разложенные везде фотографии фресок из других, более старинных храмов.

роспись храма, рпц(2023)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

«Роспись наших предков и сербские, византийские образцы — это наша основа. Мы ездим в старинные храмы, где разрешают изучать фрески. Грубо говоря, это наша азбука, которую художник дополняет своим видением. Так рождается современная православная роспись, но это не новодел», — продолжает Илья Фирулев.

роспись храма(2023)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

В этот момент в центральной части работает художник из Санкт-Петербурга Светлана. Ее задача — нарисовать сразу три композиции, посвященные Божьей Матери.

«В ней (фреске-от ред.) описывается, что волхвы приносят дары, ангелы — звезду, пастырь — чудо, а мы, люди, — Святую Матерь. Обязательно в композиции присутствуют преподобный Иоанн Дамаскин и Косма Маюмский, которые несут свитки, где будут написаны тексты этой стихиры», — говорит Светлана.

храм архангела михаила, рпц, церковь, роспись(2023)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Со свитками, которые нарисует Светлана, будет работать уже другой человек — Сергей, специалист по каллиграфии и орнаментам. Пока он занимается оформлением свода и верхних окон под куполом, но позже приступит к надписям на стенах храма.

роспись храма, рпц, церковь(2023)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

«Храм — это единый организм, в котором все взаимосвязано и гармонично. Подписывать свитки и святых — это тоже отдельная наука. В старославянском свои особенности, ударения, сокращения. В этом ошибаться нельзя. Сергей умеет скомпоновать шрифты в определенный размер или, наоборот, растянуть, разбавить орнаментами», — рассказывает Илья Фирулев.

роспись храма, рпц, церковь, кисти, художник, искусство, палитра(2023)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

К концу лета вся центральная часть храма будет готова, а леса перенесут в притвор, на своде которого появятся шесть композиций из жития Архангела Михаила.

роспись храма, галанов(2023)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

«Службы продолжаются, тем более что это не просто картины, это священные изображения. Художникам важно ощущать молитвенную поддержку. Мы и леса так поставили, чтобы было удобно. Многие молящиеся смотрят за работой, кто-то даже поднимается на леса, со стороны иконописцев запретов нет», — говорит настоятель храма отец Андрей.

роспись храма, рпц, церковь(2023)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Напомним, каменный храм во имя Архангела Михаила в русско-византийском стиле заложили в 1862 году. Особенность храма в том, что он возведен без фундамента, непосредственно на скальном основании. На строительство колокольни деньги пожертвовал сам Иоанн Кронштадтский. В 1930-е годы здание закрыли, а внутри разместили склад зерна. Но после пожара его на десятилетия забросили.

Теги: храм архангела михаила, новоипатово, фонд святой екатерины, фрески



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