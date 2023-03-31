Поставки машин из Грузии в Россию выросли втрое

Грузия увеличила экспорт легковых автомобилей в Россию, Армению, Киргизию и Казахстан. Поставки в Россию в январе-феврале 2023 г. составили 978 автомобилей на $13,5 млн против 209 машин годом ранее. В самой Грузии автомобили не выпускаю, однако страна активно импортирует их.

По данным "Автостата", в январе-феврале в России было продано почти 9,8 тыс. автомобилей возрастом до трех лет, ввезенных по параллельному импорту, пишет "Ъ". Однако дилеры в основном получают машины из Китая. По данным аналитика независимого агентства Nation.ge Давида Авалишвили, из Грузии непосредственно в Россию реэкспортируются автомобили низкой ценовой категории, не подпадающие под санкции.

Напомним, на этой неделе стало известно, что в Россию направляется первая партия иранских легковых автомобилей производства концерна Saipa. Российский дистрибьютор уже оплатил машины. По планам компании "Бест Моторс", в первый год продаж в России должны открыться 120 дилерских центров, где можно будет купить и обслужить автомобиль.

"Между дилерскими центрами должно быть не более 150 км с сервисным обслуживанием. Все они будут обеспечены запчастями и расходниками", - сказал журналистам директор по стратегическому развитию компании "Бест Моторс" Евгений Чижов. Приоритетной территорией для открытия центров будет европейская часть страны – от Калининграда до Урала.

На этом фоне экс-президент России Дмитрий Медведев оценил стоимость так называемого "Москвича 3", "вдохновленного" китайскими автопроизводителями. Напомним, стоимость машины с двигателем внутреннего сгорания начинается от 2 млн руб., электрической версии – от 3,5 млн руб.

"На счет "Москвича". Не знаю, что получится. Цена, действительно, выглядит высоковатой. <…> Поживем – увидим. Хорошее создадут – ну, и отлично. На самом деле в кооперации с китайцами тоже ничего плохого нет. Раньше вот мы смеялись над какими-то их образцами, но я недавно проехался на их машине – точно скажу, что не хуже, чем Mercedes. У нас есть свои бренды, современные, но они достаточно дорогие, это понятно. Поэтому надо развивать массовый сегмент с кем-то в кооперации. У нас была кооперация, но они от нас ушли. Думаете, они не жалеют? Страшно жалеют. Но у них командная система, еще жестче, чем в советские времена", - заявил Медведев журналистам.