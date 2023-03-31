31 Марта 2023
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Происшествия Центральный ФО В России
Фото: t.me/pdmnews

Над Белгородом прогремело девять мощных взрывов

Девять мощных взрывов в небе произошли 30 марта вечером в центре Белгорода. Об этом сообщает РИА Новости. Уточняется, что в домах дрожали стекла, срабатывала сигнализация у машин.

Взрывы продолжались с интервалами в течение 20 минут. Предположительно, сработала противовоздушная оборона. Официальных комментариев пока не поступало.

29 марта сообщалось, что в Белгороде беспилотник атаковал газо-насосную станцию "Газэнергосети". Предварительно, БПЛА был снаряжен кустарным самодельным взрывным устройством.

Осколками взрывного устройства был поврежден пустой газовый резервуар емкостью 30 тысяч литров, а также газопровод.

Теги: белгород, взрывы



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