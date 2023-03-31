Минобороны в весенний призыв опробует электронные повестки

В начавшийся весенний призыв военные комиссариаты будут оповещать призывников в электронном виде.

Это позволит избежать необоснованного призыва, заявил начальник управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил контр-адмирал Владимир Цимлянский.

Правда, если в военкомате нет необходимого оборудования, он продолжит рассылать повестки "офлайн".

Весенний призыв граждан РФ с 18 до 27 лет продлится с 1 апреля по 15 июля. Речь идет о 147 тыс. граждан, не пребывающих в запасе. Это рекордное количество за последние шесть лет — в 2016 году весной призвали 155 тыс. новобранцев, но в последующие годы цифра стала снижаться и зафиксировалась на отметке 135 тыс. человек.

При этом Генеральный штаб ВС РФ уверяет, что не планирует проводить вторую волну мобилизации. По словам Цимлянского, уже призванных граждан и добровольцев, а также штатных военных хватает для выполнения всех задач.