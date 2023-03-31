В Магнитогорске осудили организаторов незаконной миграции

В Магнитогорске осудили двух мужчин за организацию незаконной миграции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального УФСБ.

Осужденные устраивали фиктивные браки граждан России с иностранцами, а также находили собственников жилых помещений, согласных за деньги фиктивно регистрировать иностранных граждан, чтобы они могли продлить срок пребывания в России и получить разрешение на временное пребывание в стране.

Суд приговорил их к 2 годам условно с испытательным сроком два года.