Треть российского бизнеса так и не промаркировала рекламу в интернете

37% владельцев малого и среднего бизнеса не стали маркировать рекламу в интернете в соответствии с новыми правилами, пишет РБК со ссылкой на исследование Коkос Group.

17% бизнесменов пытаются решить вопрос маркировки собственными силами, 42% участников опроса обратились к консультантам.

При этом почти каждый десятый предприниматель вообще не в курсе нововведений. Еще 5% про изменения слышали, но суть их не поняли.

Примечательно, что в Роскомнадзоре, ответственном за реализацию маркировки, о таких проблемах вообще не говорят, в презентации заместителя ведомства Владимира Логунова, представленном накануне в Совете Федерации, только абсолютные числа – не говорится, какой процент размещенной рекламы промаркирован.