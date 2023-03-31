В Тюменской области убийца расправился с приятелем и свидетельницей убийства

Тюменский областной суд вынес приговор 50-летнему жителю Упоровского района по уголовному делу о двойном убийстве, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК РФ по Тюменской области.

Преступление было совершено 7 июля прошлого года. Двое мужчин пили алкоголь в доме по ул. Рабочая, в поселке Механизаторов. Во время пьянки между собутыльниками произошла ссора и гость, схватив нож, ударил хозяина в шею. А после, опасаясь, что сожительница потерпевшего расскажет о нем полиции, ударил ножом и ее. Женщина также погибла на месте происшествия.

По информации областной прокуратуры, мужчина признан виновным по п.п. "а", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное с целью скрыть другое преступление). Приговор был вынесен на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей, единодушно признавших преступника виновным и не заслуживающим снисхождения

Суд назначил подсудимому наказание в виде 15 лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. После освобождения он в течение года будет ограничен в свободе передвижения. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск сына погибшей о взыскании с осужденного компенсации морального вреда в размере 800 тыс. рублей.

Приговор в законную силу не вступил.