31 Марта 2023
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Фото: Накануне.RU

"Ситуация позорная": семья погибшего на СВО уральца не получила выплату за его награду

На Среднем Урале семья посмертно награжденного участника СВО уже полгода не может получить положенную выплату за его награду. О некрасивой ситуации поведал депутат Госдумы РФ от Свердловской области Максим Иванов.
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Как рассказал он сегодня в своем Telegram-канале, военнослужащий из Первоуральска погиб в июле прошлого года во время спецоперации. В сентябре боец был посмертно награжден Орденом Мужества.

"Парень отдал жизнь за Отечество. Он – Герой. К сожалению, не все в Отечестве это оценили по достоинству. Из-за бездействия ответственных лиц семья Героя с прошлого года не может получить положенную по закону единоразовую выплату за Орден", - заявил Иванов.

Депутат уже подключил к решению вопроса военную прокуратуру.

"Уверен, бессовестных лентяев взбодрим, проблему с выплатой решим. Ситуация просто позорная. Слов нет", - признался Максим Иванов.

Напомним, недавно свердловский депутат рассказывал о случае, когда награжденный президентом герой СВО пять месяцев не может получить положенную ему выплату.

Теги: СВО, награда, орден, выплата, депутат



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